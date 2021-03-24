Talasgücü Belediyespor’dan galibiyetli prova

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Ünye 1957 Spor’u 10 mağlup etti.

Yeni sezon öncesinde Antalya’da kampa giren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri’yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, ilk hazırlık maçını yaptı. Hazırlık maçında Ünye 1957 Spor ile karşılaşan SarıLacivertli takım, karşılaşmayı 10 kazanmasını bildi.

Teknik Direktör Halil Aslan gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Talasgücü Belediyespor 12 gün Antalya’da kalacak.

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