Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Merve Şahin (27) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Şahin yönetimindeki 38 ADV 456 plakalı otomobil, virajı alamayınca sürücünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 4 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü Şahin, çevredeki vatandaşların yardımı ile kanaldan çıkarıldı. Şahin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-03-24 11:50:15



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