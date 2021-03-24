KTB’den ziraat odalarına laboratuvar desteği

Kayseri Ticaret Borsası, Ziraat Odaları ile laboratuvar desteği protokolü imzaladı.

İmza törenine Kayseri Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Kadir Güneş, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Kazım Güneri, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan katıldılar.

Gerçekleşen protokolle ilgili Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Protokol kapsamında Kayseri’de faaliyet gösteren Ziraat Odalarına üye çiftçilerimiz toprak analizlerini Borsamızda ücretsiz yaptırabilecekler.

Gıda ve toprak laboratuvarımız, Bakanlık onaylı olarak çalışmakta olup, yaptığımız analizlerle üreticilerimize fayda sağlamak için gayret göstermekteyiz" dedi.

Bağlamış, "Uygulamaya koyduğumuz bu şartlar diğer tüm ziraat odaları içinde geçerlidir.

Üreticilerimize gerek duydukları eğitimlerde ve işlerini geliştirmek için yapacakları projelerde Borsa olarak teknik destek vereceğiz.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ; Melikgazi, Bünyan, Felahiye, Develi, Tomarza Ziraat Odaları ile yine aynı şartları taşıyan protokolü imzalamıştık. Bugünkü yaptığımız protokolle Kayseri’de faaliyet gösteren tüm Ziraat Odalarına ücretsiz laboratuvar desteğimiz başlamıştır.

Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak İlimizdeki tüm kurumlarımızla işbirliği yapmaya hazırız. Mevzuatımızda zorunlu olmamasına rağmen bugün İlimizdeki tüm Ziraat Odalarımıza destek veriyoruz.

Yapılan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadesinde bulundu.

İmza töreni sonrası Ziraat Odaları Başkanları Kayseri Ticaret Borsasının bu önemli desteğinden dolayı Başkan Bağlamış’a teşekkür ettiler.

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