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Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

DHA

Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı


KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Merve Şahin (27) yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Şahin yönetimindeki 38 ADV 456 plakalı otomobil, virajı alamayınca sürücünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 4 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü Şahin, çevredeki vatandaşların yardımı ile kanaldan çıkarıldı. Şahin, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Süre:489 MB
Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-03-24 12:30:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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