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Okul spor faaliyetleri 20202021 yılı online satranç turnuvası başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programında yer alan Minikler (AB), Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Satranç İl Birinciliği Kız ve Genel Kategorilerinde 11 Nisan 2021 tarihinde Online olarak yapılacağı açıklandı.

İl Seçmeleri için Online başvuruların 9 Nisan Cuma saat 17:00' a kadar yapılması gerektiği duyuruldu.

Turnuvaya kayıt yaptırmak isteyenlerin http://www.kayseri.tsf.org.tr/ https://okuldasatranc.tsf.org.tr/turnuva_kayit_okulspor... adresinden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

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