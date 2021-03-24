Kayseri'de 3 gün kar var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağışının Kayseri'de 3 gün etkili olacağı bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 25, 26, 27 Mart tarihlerinde kentte kar yağışının etkili olacağı bildirilirken; "Yer yer yoğun olmak üzere beklenen kar yağışı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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