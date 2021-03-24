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Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Karadağ, 'çikolata kisti' konusunda uyardı

DHA

Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Karadağ, 'çikolata kisti' konusunda uyardı


Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ, (DHA)KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özge İdem Karadağ, 'çikolata kisti' olarak bilinen endometriozisin üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unda görüldüğünü belirterek, "Uzun süreli kasık ve karın ağrısında da muhakkak bir kadın hastalıkları uzmanına başvurmak gerekiyor" dedi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özge İdem Karadağ, halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen endometriozis hakkında açıklamalarda bulundu. Üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unda ve kısırlık nedeniyle doktora başvuran kadınların yüzde 40'ında endometriozise rastlandığını belirten Karadağ, "Bu oranlar da ülkemizde yaklaşık 2 milyon kadının etkilendiğini gösteriyor. Endometriozis her ay kalınlaşıp gebelik oluşmaz ise kanamayla atılan endometrium yani rahim içi duvar tabakasının rahim dışı bölgelerde yerleşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Endometriozis sıklıkla yumurtalıklar, karın zarı, rahmin ön, arka, yan kısımları ile bağırsaklarda ortaya çıkar" dedi.
'ADET VE KASIK AĞRILARINI ÖNEMSEYİN'
Dr. Karadağ, belirtileri sıklıkla başka hastalıklarla karıştırıldığı için tanısının bazen 10 yılı bulabildiğine dikkat çekerek, "Kadınlar adet döneminin ağrılı geçmesini normal karşılıyor. Oysa temel belirtilerden biri ağrılı veya yoğun adetler. Aynı şekilde cinsel ilişki sırasında ağrı var ise bu belirti de asla gözden kaçırılmamalı. Anne olmak isteyen kadınlar eğer sorun yaşıyorsa altta yatan nedenin endometriozis olduğundan şüphelenmek gerekir. Halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen durumlarda yani rahim iç duvar tabakasına ait dokuların yumurtalık ve tüplere yerleşmesi halinde bu bölgeler zarar görüyor. Oluşan zarar nedeniyle hamilelik de engellenebiliyor. Ayrıca bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, kabızlık ya da ishal gibi şikayetler de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Uzun süreli kasık ve karın ağrısında da muhakkak bir kadın hastalıkları uzmanına başvurmak gerekiyor" diye konuştu.
Dr. Karadağ, endometriozisin nedeninin tam olarak bilinemediğini, bazı risk faktörlerinin hastalığın ortaya çıkma olasılığını artırdığını belirtti. Hiç doğum yapmayan, erken yaşta adet olan, geç yaşta menopoza giren, östrojen oranı yüksek, ailesinde bu hastalık görülen kadınların özellikle dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Karadağ, "Kısırlık şikayetinin altında yatan önemli nedenlerden biri de çikolata kisti. Çocuk sahibi olamadığı için başvuran kadınlar muayene ediliyor ve bulgulara göre tedavi kararı veriliyor. Endometriozis kistleri 3 santimetre veya daha küçük ise tüp bebek tedavisi uygulanabiliyor. Ancak daha büyük kistlerin ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Ameliyatlar kapalı ya da açık yöntemlerle gerçekleştiriliyor" ifadesini kullandı.
Ameliyatta yumurtalık dokusunun korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Karadağ, hastanın iyileşme sürecinin operasyonun niteliğine göre değiştiğini belirtti. Dr. Karadağ, endometriozisin yeniden tekrarlayabilen bir hastalık olduğunu, bazen hiç belirti vermeden ilerleyebildiğini, bu nedenle düzenli doktor kontrolünün büyük önem taşıdığını vurguladı.   DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Yusuf Mehmet BAŞKAL
2021-03-24 13:33:22

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