Bellona Kayseri, ligi galibiyetle kapattı

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Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 10. galibiyetini aldı. SarıKırmızılılar sezonu galibiyetle tamamladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 galibiyetini aldı. Ligin son maçında evinde Çankaya Üniversitesi ile karşılaşan SarıKırmızılı ekip, 7055’lık skorla kazanmayı başardı.

26 maçta 16 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 10 kez de kazanan taraf oldu. SarıKırmızılı takım sahasında oynadığı OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdarespor, Botaş, Çankaya Üniversitesi ve deplasmanda ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Samsun Canik Belediyespor maçlarını kazandı. SarıKırmızılılar ligdeki puanını 36 yapan SarıKırmızılılar ligi 10.sırada tamamladı.

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