Kitija Laksa 22 sayı ile oynadı

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Bellona Kayseri’nin Çankaya Üniversitesi’ni 10366 yendiği karşılaşmanın sayı lideri 22 sayı ile Letonyalı Kitija Laksa oldu.

Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada 24 yaşında 1.82 boyunda olan Letonyalı Kitija Laksa rakip potaya 22 sayı bırakmayı başardı. Laksa parkede 26 dakika 29 saniye kaldı.

Laksa, iki sayılık atışlarında yüzde yüzlük istatistikle oynarken, 3 sayılık 9 şutunun 4’ünde çemberi buldu.

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