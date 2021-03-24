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Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit etti

DHA

Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit etti


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili, haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan anne Emel Öner ile sevgilisi Harun Sezer'in tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sanık Emel Öner, olay sırasında Sezer'den olan kızının yanlarında olduğunu belirterek, "Kızımı da öldürmekle tehdit etti. 'Yapma' dedim, kızımla birlikte beni duvara çarptı" dedi.
Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta geçen yıl 15 Haziran'da meydana gelen olayda, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlığa gömdü. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Harun Sezer, bu sırada kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da polisin çalışması sonucu yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
'KIZIMI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 30 Aralık'ta görülen ilk duruşmanın ardından sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü İletişim Sistemi ile katıldı. Sanık Emel Öner, ilk eşinden olan oğlu Alperen'i Harun Sezer'in öldürdüğünü ileri sürerek, "Ben de ölmeliydim. Engel olamadım. Diğer kızımı öldürmekle tehdit etti. Duvara çarptı. Şoka girdim. 'Yapma' dedim. Bu sırada kucağımda kızım vardı. Kızımla birlikte beni duvara çarptı. Çocuğum, ensesine vurunca elimden yere düştü. Bana uyguladığı darbelerle de ben bayıldım" dedi.
'ALPEREN'İN ÜSTÜNÜ ÇIKARIP KEFENLEDİK'
Sanık Harun Sezer ise, savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Alperen'e tokat atmadım. Hiçbir şekilde kafasını yere ve duvara vurmadım. Alperen öldüğünde başında değildim. Emel'i hiçbir şekilde tehdit etmedim. Emel ile birlikte boş odaya götürüp bıraktık. Bir parça kanepe örtüsü ile perde aldık, Alperen'in üstünü çıkarıp kefenledik. Alperen'i, belediye tarafından yapılan betondan bir çukura Emel ile birlikte gömdük. Bunun dışında üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-03-24 15:46:58

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