Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp Ayhan
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 16, Zeynep Öykü 9, Melis 16, Ayşegül 6, Gülse 12, Maja 11, Cansu 5, Jonhson 6, Laksa 22
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Ecem 6, Özge 7, White 11, Kardelen 7, Elif Dila 4, Gizem 10, Udodenko 12, Aleyna Fatma 2, Talbert 7
1'İNCİ PERİYOT: 19-19
DEVRE: 43-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 103-66'lık skorla mağlup etti. Bellona Kayseri Basketbol sezonun son maçını galibiyetle tamamlarken karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile ev sahibi ekipten Kitija Laksa oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-03-24 15:59:54
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