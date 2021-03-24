Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 103-66

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp Ayhan

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 16, Zeynep Öykü 9, Melis 16, Ayşegül 6, Gülse 12, Maja 11, Cansu 5, Jonhson 6, Laksa 22

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Ecem 6, Özge 7, White 11, Kardelen 7, Elif Dila 4, Gizem 10, Udodenko 12, Aleyna Fatma 2, Talbert 7

1'İNCİ PERİYOT: 19-19

DEVRE: 43-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26'ncı haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 103-66'lık skorla mağlup etti. Bellona Kayseri Basketbol sezonun son maçını galibiyetle tamamlarken karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile ev sahibi ekipten Kitija Laksa oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-24 15:59:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.