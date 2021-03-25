Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26. hafta sonunda en çok forma giyen Ayşegül Günay, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 26. haftada oynadığı 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 36 puanla 10.sırada yer alan SarıKırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 25’şer maç ile Ayşegül Günay Aladağ, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:
Ayşegül Günay Aladağ 25 maç
Zeynep Öykü Kalbisağde 25 maç
Melis Gülcan25 maç
Sevgi Tonguç 24 maç
Esra Ural Topuz 23 maç
Tyasha Pearl Harris 21 maç
Gülse Uğur 20 maç
Mikiah Harrigan 16 maç
Kalani Brown 14 maç
Maja Miljkovic 9 maç
Kitija Laksa 8 maç
Jacki Gemelos 7 maç
Glory Bassey Johnson 7 maç
Fatma Dikmen 5 maç
Cansu Çolakoğlu 4 maç
Kylee Shook 3 maç
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.