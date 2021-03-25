Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26. hafta sonunda en çok forma giyen Ayşegül Günay, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 26. haftada oynadığı 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Topladığı 36 puanla 10.sırada yer alan SarıKırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 25’şer maç ile Ayşegül Günay Aladağ, Zeynep Öykü Kalbisağde ve Melis Gülcan oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:

Ayşegül Günay Aladağ 25 maç

Zeynep Öykü Kalbisağde 25 maç

Melis Gülcan25 maç

Sevgi Tonguç 24 maç

Esra Ural Topuz 23 maç

Tyasha Pearl Harris 21 maç

Gülse Uğur 20 maç

Mikiah Harrigan 16 maç

Kalani Brown 14 maç

Maja Miljkovic 9 maç

Kitija Laksa 8 maç

Jacki Gemelos 7 maç

Glory Bassey Johnson 7 maç

Fatma Dikmen 5 maç

Cansu Çolakoğlu 4 maç

Kylee Shook 3 maç

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