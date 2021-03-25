Bellona Kayseri ligi 10. sırada tamamladı

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Bellona Kayseri Basketbol 20202021 sezonunu 10.sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol 20202021 sezonunu 36 puanla 10.sırada tamamladı. SarıKırmızılılar 26 maçta 10 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile kapattı. Bu sezon tarihinin en kötü sezonu geçiren Bellona Kayseri Basketbol takımı EuroCup Women son 16 turunda veda etmişti.

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