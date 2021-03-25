Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20202021 sezonunda en skorer ismi 402 sayı atan Tyasha Pearl Harris oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta 2 bin 67 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. SarıKırmızılı takımda atılan 2 bin 67 sayının 402’sini Amerikalı oyuncu Tyasha Harris kaydetti. 7 isim ise üç haneli sayılara ulaştı. Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Tyasha Pearl Harris oldu. Harris’i 352 sayı ile Melis Gülcan, 222 sayı ile Kalani Brown, 208 sayı ile Mikiah Harrigan, 158 sayı ile kaptan Esra Ural Topuz, 103 sayı ile Kitija Laksa ve 162 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ takip etti. En az sayı üreten isim ise genç oyuncu Cansu Çolakoğlu oldu.

Tyasha Pearl Harris 21 maç 402 sayı

Melis Gülcan 25 maç 352 sayı

Kalani Brown 14 maç 222 sayı

Mikiah Harrigan 16 maç 208 sayı

Ayşegül Günay Aladağ 25 maç 162 sayı

Esra Ural Topuz 23 maç 158 sayı

Kitihja Laksa 8 maç 103 sayı

Sevgi Tonguç 24 maç 93 sayı

GloryBassey Johnson 7 maç 78 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde 25 maç 71 sayı

Maja Miljkovic 9 maç 68 sayı

Gülse Uğur 20 maç 54sayı

Jacki Gemelos 7 maç 47 sayı

Kylee Shook 3 maç 23 sayı

Fatma Dikmen 5 maç 19 sayı

Cansu Çolakoğlu 4 maç 7 say

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