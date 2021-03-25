Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20202021 sezonunda en skorer ismi 402 sayı atan Tyasha Pearl Harris oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta 2 bin 67 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. SarıKırmızılı takımda atılan 2 bin 67 sayının 402’sini Amerikalı oyuncu Tyasha Harris kaydetti. 7 isim ise üç haneli sayılara ulaştı. Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Tyasha Pearl Harris oldu. Harris’i 352 sayı ile Melis Gülcan, 222 sayı ile Kalani Brown, 208 sayı ile Mikiah Harrigan, 158 sayı ile kaptan Esra Ural Topuz, 103 sayı ile Kitija Laksa ve 162 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ takip etti. En az sayı üreten isim ise genç oyuncu Cansu Çolakoğlu oldu.
Tyasha Pearl Harris 21 maç 402 sayı
Melis Gülcan 25 maç 352 sayı
Kalani Brown 14 maç 222 sayı
Mikiah Harrigan 16 maç 208 sayı
Ayşegül Günay Aladağ 25 maç 162 sayı
Esra Ural Topuz 23 maç 158 sayı
Kitihja Laksa 8 maç 103 sayı
Sevgi Tonguç 24 maç 93 sayı
GloryBassey Johnson 7 maç 78 sayı
Zeynep Öykü Kalbisağde 25 maç 71 sayı
Maja Miljkovic 9 maç 68 sayı
Gülse Uğur 20 maç 54sayı
Jacki Gemelos 7 maç 47 sayı
Kylee Shook 3 maç 23 sayı
Fatma Dikmen 5 maç 19 sayı
Cansu Çolakoğlu 4 maç 7 say
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.