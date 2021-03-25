Çiçek açan kayısı ağaçlarını don vurdu

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerini üstünde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan kayısı ağaçlarını, dün gece başlayan kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle don vurdu.

Kayseri'de dün gece başlayan kar yağışı ve ardından etkili olan soğuk hava, meyve ağaçlarında don etkisi yaşattı. Mevsim normallerinin üstünde yaşanan sıcak havanın ardından erken çiçek açan kayısı ağaçlarını kar yağışının ardından don vurdu. Kayseri'nin kayısı üretiminde önemli merkezlerden birisi olan Yeşilhisar ilçesinde kayısı ağaçları yaşanan don nedeniyle büyük zarar gördü. İlçe sakinlerinden Mustafa Eriş, "İlçemiz, kayısı üretiminde söz sahibi olan bir ilçe. Kayısıda Ağustos şekerpareleri ile özdeşleşen ilçemizde bu gün yaşanan don olayı nedeniyle kayısı ağaçları büyük zarar gördü. Bir aydır yaşanan sıcak hava nedeniyle kayısı ağaçları çiçek açmıştı ve bu gün yaşanan soğuk havada bir çoğunu don vurdu" dedi.

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