

İlyas KAPLAN-Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ,(DHA)-SPOR Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Mücadelemizi daha üst seviyeye çekmeye çalışacağız. İnşallah güzel, keyifli bir takım oluruz" dedi.

Ligin 32'nci haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanda kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman öncesinde açıklama yapan Hamzaoğlu, "Takım iyi isimlerden oluşmuş. Tabii ki bazı eksikliklerimiz var. Onları da tamamlamaya çalışacağız. Oyunumuzu daha iyiye götürmeye çalışacağız. Mücadelemizi daha üst seviyeye çekmeye çalışacağız. İnşallah güzel, keyifli bir takım oluruz. Göztepe maçı bizim için önemli, ilk maçımız olacak. Kendi sahamızda oynayacağız. O maçı biz de merak ediyoruz bakalım. İnşallah güzel bir oyun ile iyi bir sonuçla da başlarsak, başlangıç için moral kazanmış oluruz. Ama ne olursa olsun biz emin adımlarla yolumuzda yürüyeceğiz, Çünkü biz sadece maçı kazanmaya odaklı çalışmıyoruz. Biz hem sezonu hem önümüzdeki seneleri kazanmak için de adım atacağız. Doğru işler yapacağız, zaten daha sonra maçlar da doğru sonuçlarla bizlere gelir" diye konuştu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu´nda Türkiye'nin Hollanda karşısında aldığı galibiyetin sorulması üzerine Hamzaoğlu, "Milli takım güzel bir galibiyet aldı. Şenol hocamızı ve futbolcuları tebrik ediyorum. Her ne kadar kulüp bazında geriye doğru gitsek de Milli takımlar bazında, oyuncular bazında ileriye doğru gidiyoruz. En azından yurt dışında oynayan birçok oyuncumuz var. Buradan yetişmiş birçok oyuncumuz yurt dışında oynuyor. Bu sevindirici taraf, bu sayıyı artırmamız gerekiyor, inşallah bunda da başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

AZİZ BEHİCH: MİLLİ ARA İYİ GELDİ

Kayserisporlu futbolcu Aziz Behich ise, "Milli ara iyi geldi. Yeni hoca da geldi, adaptasyon için zaman var. Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Performans olarak da daha iyi şeyler yapabilirdik. Milli maç arasını iyi değerlendirip, Göztepe'yi kendi evimizde yenersek yolumuza 3 puanla devam ederiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hamza Hamzaoğlu'nun konuşması

Aziz Behich'in konuşması

Antrenman Görüntüsü

Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN-Yusuf Mehmet BAŞKAL

2021-03-25 15:34:12



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