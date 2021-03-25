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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç İller Bankası Genel Kurulu’na katıldı

İHA

Başkan Büyükkılıç İller Bankası Genel Kurulu’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı İller Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.
Başkan Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle katıldığı genel kurul toplantısında, yerel yönetimlerin adeta lokomotifi olan İLBANK’ın Türkiye’nin en büyük kalkınma ve yatırım bankası olduğunu ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katılarak genel kurula hitap ettiği toplantıda İller Bankası’nın önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Bakanımızın şahsında İller Bankası Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ve ekibinin gayretli, iyi niyetli ve ayrım gözetmeden yapmış olduğu gayretli çalışmalardan dolayı takdirlerimizi sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum’a da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kayseri’de yürüttüğü çalışmalara ilişkin teşekkür ederek, İller Bankası Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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