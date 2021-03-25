Başkan Büyükkılıç İller Bankası Genel Kurulu’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı İller Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, video konferans yöntemiyle katıldığı genel kurul toplantısında, yerel yönetimlerin adeta lokomotifi olan İLBANK’ın Türkiye’nin en büyük kalkınma ve yatırım bankası olduğunu ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katılarak genel kurula hitap ettiği toplantıda İller Bankası’nın önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Bakanımızın şahsında İller Bankası Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ve ekibinin gayretli, iyi niyetli ve ayrım gözetmeden yapmış olduğu gayretli çalışmalardan dolayı takdirlerimizi sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum’a da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kayseri’de yürüttüğü çalışmalara ilişkin teşekkür ederek, İller Bankası Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diledi.

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