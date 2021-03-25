Karla mücadelede yeni araçlarla etkin mücadele

2020 yılında 48 yeni araç alarak filosunu güçlendiren Melikgazi Belediyesi, nilfix ve 4x4 gibi araçlarla karla mücadele çalışması yapıyor.

Yol ve kaldırımda biriken karları temizlemenin yanı sıra, yayaların daha güvenli yolculuk etmesi için nilfix aracıyla tuzlama işlemi de yapılıyor.

Karla mücadelede etkin mücadele vermek için çalışmalarında yenilikleri deneyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın kış aylarını daha rahat geçirebilmeleri için ekiplerimiz yeni ve son teknoloji araçlar ile çalışma yürüttüler. Ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve kaldırımları yeni nesil nilfix araçlarımız ile temizlediler. Çok pratik bir araç olan nilfixler bizim çok işimize yarıyor seri ve fonksiyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu araçlar yazın süpürge kışın mini kar kürüme ve tuzlama aracı oluyor. Yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olmasını sağlıyorlar. Karla mücadele ekiplerimiz bu yeni araçlarımız ile daha etkin ve seri bir çalışma sergilediler. Emeklerini esirgemeyen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

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