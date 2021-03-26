Büyükkılıç, "Kulluk vazifemizi yerine getirirken, dua ve temennide bulunmalıyız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kayserili hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’ni tebrik eder, herkese sağlık, esenlik ve hayırlı uzun ömürler dilerim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, rahmet, huzur ve esenlik ayı Ramazan’ın Ayı’nın habercisi Berat Kandili’ne ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Rahmet, huzur ve esenlik ayı olan Ramazan’ın habercisi Berat Kandili’nde öncelikle hemşehrilerimize ve bütün İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Rahmete, huzura ve sağlığa büyük ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Cenabı Allah’a kulluk vazifemizi yerine getirirken, dua ve temennide de bulunmalıyız. Bu mübarek günler ve geceler yüce Allah’ın rahmetinden istifade edebilmek için birer fırsattır. Allah, bu mübarek gün ve gecelerde kendisine açılan elleri boş çevirmez. O sebeple hepimiz bu günün ve gecenin kıymetini bilelim.”

Ayrıca, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine de vurgu yapan Büyükkılıç, mesajında “Millet olarak en önemli değerlerimizden birisi de birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamızdır. Geçmişten bugüne milletimiz adeta birliğin, dayanışmanın ve beraberce hareket etmeninin sembolü olmuştur. Bundan hareketle yine aynı bilinç ve ruh ile bu birliğimizi, dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde mübarek Berat Kandili’ni tekrardan tebrik ediyor, ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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