KTO Başkanı Gülsoy, "Berat gecesinde günahlarımızın affı ve musibetlerden kurtulmak için dua edelim"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazanı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığımızı belirten Başkan Gülsoy mesajında “Berat Kandili; gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıracağımız özel bir gecedir.” dedi.

Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

“Yüce Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek kandil gününde günahlarımızın affı ile bütün dünyayı sarsan virüs salgınından bizleri koruması için Rabbimize dua ve istiğfarlarda bulunacağız. İnşallah hep birlikte bu badireyi atlatarak Ramazan Bayramına sevdiklerimiz ve dostlarımızla birlikte geçirmek için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğiz. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Bu özel gecede yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah’a sığınalım. Yüce Mevla'mız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan'a ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili hemşerilerimizin, Türk ve İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu gecenin tüm dünyayı saran, ülkemizde etkili olan salgın belasından biran önce kurtulmamıza vesile olmasını Cenâbı Hak’tan niyaz ediyorum.”

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