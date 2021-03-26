KTO Başkanı Gülsoy, "Berat gecesinde günahlarımızın affı ve musibetlerden kurtulmak için dua edelim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Başkanı Gülsoy, "Berat gecesinde günahlarımızın affı ve musibetlerden kurtulmak için dua edelim"

İHA

KTO Başkanı Gülsoy, "Berat gecesinde günahlarımızın affı ve musibetlerden kurtulmak için dua edelim"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ramazanı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığımızı belirten Başkan Gülsoy mesajında “Berat Kandili; gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıracağımız özel bir gecedir.” dedi.
Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:
“Yüce Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek kandil gününde günahlarımızın affı ile bütün dünyayı sarsan virüs salgınından bizleri koruması için Rabbimize dua ve istiğfarlarda bulunacağız. İnşallah hep birlikte bu badireyi atlatarak Ramazan Bayramına sevdiklerimiz ve dostlarımızla birlikte geçirmek için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğiz. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Bu özel gecede yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah’a sığınalım. Yüce Mevla'mız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan'a ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili hemşerilerimizin, Türk ve İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu gecenin tüm dünyayı saran, ülkemizde etkili olan salgın belasından biran önce kurtulmamıza vesile olmasını Cenâbı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kabakcı, Snowboard Kursu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Kabakcı, Snowboard Kursu’nu ziyaret etti
Büyükkılıç, "Kulluk vazifemizi yerine getirirken, dua ve temennide bulunmalıyız"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Kulluk vazifemizi yerine getirirken, dua ...
Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. sırada
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. ...
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü Hırsızın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek ...
Heykelleri 100 bin dolara satarken yakalandı
YEREL HABERLER Heykelleri 100 bin dolara satarken yakalandı
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maça hazır
YEREL HABERLER Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maça hazır
Talasgücü iki hazırlık maçı daha yapacak
YEREL HABERLER Talasgücü iki hazırlık maçı daha yapacak
Karla kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Karla kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı
Semt pazarlarında sosyal mesafe kuralları en üst seviyede uygulanıyor Pazar esnaflarından Olcay Yıldırım, "Tramvaylarda ve marketlerde virüs tedbirleri hiçe sayılıyor ama semt pazarlarında tedbirler üst seviyede"
YEREL HABERLER Semt pazarlarında sosyal mesafe kuralları en üst ...
Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye yükseldi
YEREL HABERLER Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye yükseldi
2021 yılı asfalt çalışmaları için 6 bin ton bitüm alındı
YEREL HABERLER 2021 yılı asfalt çalışmaları için 6 bin ton bitüm ...
Karla mücadelede yeni araçlarla etkin mücadele
YEREL HABERLER Karla mücadelede yeni araçlarla etkin mücadele
Başkan Büyükkılıç İller Bankası Genel Kurulu’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç İller Bankası Genel Kurulu’na ...
Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Tohumlar en erken Kayseri'de toprakla buluşturuldu
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Bu kongre 2023 yılının manifestosuydu” “Yeni MKYK ile seçimlere hazırlanmaya başladık” “Bakanlarımızın yeni görevleri şehrimiz ve ülkemiz için önem arz etmektedir”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Bu kongre 2023 ...
‘Doğrusu Tasarruf’ kısa film yarışmasının birincilerine ödüllerini Çandıroğlu verdi
YEREL HABERLER ‘Doğrusu Tasarruf’ kısa film yarışmasının ...
Kayserili güreşçiler Türkiye Şampiyonası’na hazır
YEREL HABERLER Kayserili güreşçiler Türkiye Şampiyonası’na hazır
Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Tarihi diziler, hediyelik savaş aletlerine ilgiyi ...
Kayseri'ye yeni bir tesis daha
YEREL HABERLER Kayseri'ye yeni bir tesis daha
Hamza Hamzaoğlu: Mücadelemizi daha üst seviyeye çekmeye çalışacağız
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: Mücadelemizi daha üst seviyeye ...
Büyükşehir ile yollar açık
YEREL HABERLER Büyükşehir ile yollar açık
Model uçak testten başarıyla geçti
YEREL HABERLER Model uçak testten başarıyla geçti
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi için ihale
YEREL HABERLER Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi için ihale
Kayserispor milli arayı iyi değerlendirmek istiyor Hamza Hamzaoğlu: "Göztepe maçı bizim için önemli" "Ne olursa olsun emin adımlarla yolumuzda yürüyeceğiz"
YEREL HABERLER Kayserispor milli arayı iyi değerlendirmek ...