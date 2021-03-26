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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağında sona gelindi

İHA

Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağında sona gelindi

Kocasinan Belediyesi’nin Güneşli Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı’nda sürdürdüğü restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kamunun ihtiyacı olan her noktada projeler ürettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmalarıyla son aşamasına gelen yapının aslına uygun olarak yepyeni bir görünüme kavuştuğunu ve yakın zamanda Jandarma Karakol Binası olarak hizmet vereceğini söyledi.
Yapının 19. yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmanın Tarihi Kentler Birliği tarafından tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda proje ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı. Tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktardıklarına vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Kocasinan Belediyesi olarak kültür mirasımıza yeni bir taşınmaz daha kazandırıyoruz. Güneşli Mahallemizde bulunan jandarma konağının restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Envanterimizde kayıtlı bulunan kültür varlıklarımızı yaşatma ve onları yenileyip farklı fonksiyonlar kazandırarak bizden sonraki kuşaklara aktarma noktasında gayretimizi sürdüreceğiz. Son aşamasına gelen çalışmaların ardından bu tarihi yapı yıllar öncesinde olduğu gibi yakın zamanda aslına uygun şekilde Jandarma Karakol Binası olarak hizmet vermeye devam edecektir.”
Başkan Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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