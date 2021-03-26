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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Çek Büyükelçi'yi ağırladı

İHA

Başkan Büyükkılıç, Çek Büyükelçi'yi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek’i makamında ağırladı. Ekonomik ve ikili ilişkilerin konuşulduğu ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ve Erciyes’in bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtirken, Büyükelçi Vacek de önümüzdeki yıl için kış turizmi ekipman üreticileri ve seyahat acenteleri ile beraber Erciyes için program hazırladıklarını söyledi.
Başkan Büyükkılıç, belediye girişinde karşıladığı Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek’e Kayseri'nin çeşitli yerlerinden çekilen 19 farklı astrofotoğrafın yer aldığı Gök Kubbe Astrofotoğraf Sergisi’ni gezdirdi. Büyükelçi Vacek, sergiyi ilgiyle inceledi.
BÜYÜKKILIÇ, ÇEK BÜYÜKELÇİ’YE KAYSERİ TARİHİNİ ANLATTI
Başkan Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Kayseri tarihi hakkında bilgiler vererek, “Kayseri’miz 1,5 milyon nüfusu olan bir bakıma turizmin, kültürün, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış zenginliği ile bilinir. Ticaretin ve sanayinin merkezidir, ticaret genlerimize işlemiştir. Üç organize sanayi, bir serbest olmak üzere bin 600 civarı endüstri merkezi mevcuttur. Kayseri’mize yaklaşık 20 kilometre ileride İpek Yolu üzerinde, Kültepe denilen merkezde yapılan kazılardan çıkan tabletlerde çek, senet, ticari anlaşmalar, gelin kaynana anlaşmaları gibi konuları içeren bu şekilde tabletler çıkmaktadır. Erciyes’imiz Kapadokya ile birlikte değerlendirilir. Geçmişte Kapadokya Krallığı’nın da merkezidir. Doğa harikası yapılar ve görseller söz konusudur” diye konuştu.
“KAYSERİ HOŞGÖRÜNÜN MERKEZİDİR”
Büyükkılıç, Kayseri’nin bir hoşgörü merkezi olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
“Sizlerin de bildiği gibi Polonya, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden binlerce turistimiz Kayseri’mizde kayak merkezimizde misafirimiz olmaktadır. Gastronominin merkezi olarak Kayseri bilinir. Bu da değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliğinden kaynaklanır. Cumhuriyet Meydanı diye bilinen meydanımıza uğradığınızda Bizans ve Roma dönemi dâhil olmak üzere toplamda en az 56 medeniyetin izlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Kayseri hoşgörünün merkezidir. Yaklaşık 50 civarında ülkeye üç saatlik süre sonrasında ulaşabilirsiniz. Havaalanı ile kayak merkezimizin arası 2025 dakikadır. Avrupa’dan çıkıp gelen misafirlerimiz rahatlıkla 2 saat sonrasında kayağa başlayıp, kayağını bitirip, akşam da nefis Kayseri tatlarını rahatlıkla tadabilir.”
Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Vacek’e Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili bilgiler de vererek, “Kayak merkezimiz Avusturya tarafından projelendirilip yapılmış, İspanya modeli ile de işletmeye alınmış merkezdir. 100 kilometreden fazla da pist uzunlukları söz konusudur. Ayrıca kayak merkezimizde ilave mekanik tesis, termal sıcak su arama, yüksek irtifa merkezi olarak spor ile ilgili çalışmalarımız var. Kayseri aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisinin ve hidroelektriğin merkezlerinden birisidir” ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım ve akıllı şehircilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili yatırımları olduğunu, şehrin 140 ülkeye ihracat yapan bir endüstri merkezi olduğunu vurguladı.
“TÜRKİYE BAŞARILI BİR İŞ ORTAĞI”
Büyükelçi Vacek ise Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti için başarılı bir iş ortağı olduğunu, pandemiye rağmen şu andaki ticaret hacminin yüksek seviyede olduğunu vurguladı. Vacek, ziyarette yaptığı konuşmasında, “Geçen sene kovide rağmen 2 milyar euroluk bir ticaretimiz oldu. Şu anda Türkiye’de enerji sektörü üzerine 3 milyarlık euroluk bir ticaret, yatırım var. Çekler için en önemli yatırım noktalarından biri Türkiye. Enerji sektöründen farklı yatırımlar da var. Yeni yatırımcılar sürekli geliyor. Kayseri’de de yatırım olabilir ama önemli noktaya değinmek istiyorum. Belediyelerin yapacağı altyapı projelerinde de Çek’ler önemli görevler alabilirler” şeklinde konuştu.
ÇEK BÜYÜKELÇİ, ERCİYES’İ İŞARET ETTİ
Türkiye’nin dost ve müttefik bir ülke olduğunu söyleyen Vacek, önümüzdeki yıl için kış turizmi ekipman üreticileri ve seyahat acenteleri ile beraber Erciyes’e ziyaret düzenleyeceklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye dost ve müttefik bir ülkedir. Bütün bu pandemideki engellere karşı Türkiye altyapı yatırımına devam ediyor. Otoyol yatırımları ve altyapı yatırımları, son 30 yıldır takip ettiğim Türkiye’deki gelişimini takdirle takip ediyorum. Sadece otoyolları gibi Türkiye her zaman turistlerin memnun kaldıkları bir ülkedir. Pandemi olmadığı şartlarda 250 bin Çek turist geliyordu, maalesef turist sayısı pandemiden dolayı 25 bine kadar düştü. Ama önümüzdeki yıllarda eski rakamları yakalayacağız. Tabi ki sadece yaz turizmi değil, kış turizmi olarak da Türkiye’de potansiyel görüyoruz. Aslında pandemi Türkiye’de kış turizminin canlanmasına neden oldu. Önümüzdeki yıl için kış turizmi ekipman üreticileri ve seyahat acenteleri ile beraber ziyaret düzenleyeceğiz. Erciyes bu noktalardan bir tanesi olacak. Belki burada küçük bir yarış organize edebiliriz.”
Başkan Büyükkılıç, ziyaret anısına Büyükelçi Vacek’e KAYMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru hazırladığı eserleri ile Kültepe KanişKarum’da çıkan tarihi tabletlerin replikasını hediye ederken, Vacek de Büyükkılıç’a fincan takımı hediye etti. Ayrıca Büyükelçi Vacek’e Kayseri’nin yöresel lezzetlerinden pastırma ve gilaburu meyvesi ve suyu ikram edildi ve Kayseri’nin tanıtım videosu izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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