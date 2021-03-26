Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi 4 Kayseri takımı 5.Grupta mücadele edecek

20202021 sezonunda 9 bölgede,52 grupta 266 takımın katılımı ile oynanacak Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı. Kayseri’yi BAL’da temsil edecek olan 4 takım aynı grupta yer aldı. Kayseri ekipleri 6. Bölge 5. Grup’ta mücadele edecek.

Covid19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3'er takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak.

4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

Bu sezon BAL’da Kayseri’yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, Yahyalıspor, Develispor ve Kayseri Emar Grup FK takımları aynı grupta üçüncü lige yükselme mücadelesi verecek. İşte fikstür;

1.Hafta

Kayseri Emar Grup FK Talasgücü Belediyespor

YahyalısporDevelispor

2.Hafta

Develispor Kayseri Emar Grup FK

Talasgücü Belediyespor Yahyalıspor

3.Hafta

Kayseri Emar Grup FKYahyalıspor

Develispor Talasgücü Belediyespor

4.Hafta

Talasgücü BelediyesporKayseri Emar Grup FK

DevelisporYahyalıspor

5.Hafta

YahyalısporTalasgücü Belediyespor

Kayseri Emar Grup FKDevelispor

6.Hafta

YahyalısporKayseri Emar Grup FK

Talasgücü BelediyesporDevelispor

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