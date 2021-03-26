Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi 4 Kayseri takımı 5.Grupta mücadele edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi 4 Kayseri takımı 5.Grupta mücadele edecek

İHA

20202021 sezonunda 9 bölgede,52 grupta 266 takımın katılımı ile oynanacak Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı. Kayseri'yi BAL'da temsil edecek olan 4 takım aynı grupta yer aldı. Kayseri ekipleri 6. Bölge 5. Grup'ta mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi 4 Kayseri takımı 5.Grupta mücadele edecek

20202021 sezonunda 9 bölgede,52 grupta 266 takımın katılımı ile oynanacak Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı. Kayseri’yi BAL’da temsil edecek olan 4 takım aynı grupta yer aldı. Kayseri ekipleri 6. Bölge 5. Grup’ta mücadele edecek.
Covid19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3'er takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapılan gruplandırma ile BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak.
4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.
Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.
Bu sezon BAL’da Kayseri’yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, Yahyalıspor, Develispor ve Kayseri Emar Grup FK takımları aynı grupta üçüncü lige yükselme mücadelesi verecek. İşte fikstür;
1.Hafta
Kayseri Emar Grup FK Talasgücü Belediyespor
YahyalısporDevelispor
2.Hafta
Develispor Kayseri Emar Grup FK
Talasgücü Belediyespor Yahyalıspor
3.Hafta
Kayseri Emar Grup FKYahyalıspor
Develispor Talasgücü Belediyespor
4.Hafta
Talasgücü BelediyesporKayseri Emar Grup FK
DevelisporYahyalıspor
5.Hafta
YahyalısporTalasgücü Belediyespor
Kayseri Emar Grup FKDevelispor
6.Hafta
YahyalısporKayseri Emar Grup FK
Talasgücü BelediyesporDevelispor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
YEREL HABERLER CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür ...
124 oy alan Veli Altınkaya güven tazeledi
YEREL HABERLER 124 oy alan Veli Altınkaya güven tazeledi
Prof. Dr. Yıldız: "Yaptığımız çalışma büyük ölçüde kitle bağışıklığının gerçekleştiğini gösteriyor" Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız: "Vakalar azalarak devam edecektir ama bu çalışmaya bakarak bir pik beklemiyoruz"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldız: "Yaptığımız çalışma büyük ölçüde ...
Başkan Çopuroğlu: "Berat gecesi manevi feyzi ile yaşadığımız bu sıkıntılı günleri atlatmamız için fırsat olacaktır"
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: "Berat gecesi manevi feyzi ile ...
Bingöl ve Binali Yıldırım Üniversiteleri rektörlerinden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret
YEREL HABERLER Bingöl ve Binali Yıldırım Üniversiteleri ...
CHP’lilerin şehit babasına açtığı dava Haziran ayına ertelendi
YEREL HABERLER CHP’lilerin şehit babasına açtığı dava Haziran ayına ...
Örnek çaycıya Yeşilay'dan takdir
YEREL HABERLER Örnek çaycıya Yeşilay'dan takdir
Başkan Çolakbayrakdar'dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan Berat Kandili mesajı
Başkan Büyükkılıç, Çek Büyükelçi'yi ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Çek Büyükelçi'yi ağırladı
Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle ...
Kocasinan'nın restore ettiği 2 asırlık Jandarma Konağı'nda sona gelindi
YEREL HABERLER Kocasinan'nın restore ettiği 2 asırlık Jandarma ...
Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağında sona gelindi
YEREL HABERLER Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma ...
Başkan Yalçın'a 'Dünya Tiyatro Günü' ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'a 'Dünya Tiyatro Günü' ziyareti
Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle ...
Başkan Yalçın: "Sıhhat ve selametin serinliğini bize yeniden tattır“
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: "Sıhhat ve selametin serinliğini bize ...
Müftü Güven: "Berat Gecesi’nde; bütün günahlarımızdan af ve mağfiret dilemeliyiz"
YEREL HABERLER Müftü Güven: "Berat Gecesi’nde; bütün günahlarımızdan ...
Otobüsten indirildikten sonra trafik kazasında ölen genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Otobüsten indirildikten sonra trafik kazasında ölen ...
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Duran: Obezite birçok organı kanser gibi etkileyebiliyor
YEREL HABERLER Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Duran: Obezite birçok organı ...
Kayseri'de Roma dönemine ait 2 heykel ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de Roma dönemine ait 2 heykel ele geçirildi
KTO Başkanı Gülsoy, "Berat gecesinde günahlarımızın affı ve musibetlerden kurtulmak için dua edelim"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy, "Berat gecesinde günahlarımızın ...
Kabakcı, Snowboard Kursu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Kabakcı, Snowboard Kursu’nu ziyaret etti
Büyükkılıç, "Kulluk vazifemizi yerine getirirken, dua ve temennide bulunmalıyız"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Kulluk vazifemizi yerine getirirken, dua ...
Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. sırada
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi yapı ruhsatında Türkiye'de 4. ...
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü Hırsızın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek ...