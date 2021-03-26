Prof. Dr. Yıldız: "Yaptığımız çalışma büyük ölçüde kitle bağışıklığının gerçekleştiğini gösteriyor" Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız: "Vakalar azalarak devam edecektir ama bu çalışmaya bakarak bir pik beklemiyoruz"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız; yaptıkları çalışmanın büyük ölçüde kitle bağışıklığının gerçekleştiği sonucuna vardıklarını söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, ameliyat olacak hastalara PCR testi yaptıklarını, yapılan PCR testlerinin düşünüldüğünde 20 günde bir ortalama olarak toplumun 5'inin bu hastalığı geçirdiğini varsaydıklarını aktararak; "Bilindiği üzere 2020'yi yoğun bir pandemi süreciyle atlattık, bu Kayseri için de böyleydi. Son aylarda vakalarda ciddi bir azalmayla karşılaştık. Biz bu dönem içerisinde hastaları takip ederken bir yandan da 'bu pandeminin ne zaman sönecek, ne zaman bitecek, kitle bağışıklığı gerçekleşecek mi?' bunu da değerlendirdik. Biz; herhangi bir nedenle ameliyat olacak hastalardan hem hastayı koruma için hem de ameliyat ekibini korumak için PCR testi yapıyoruz. Bu testlere baktığımızda yaklaşık binin üzerinde kişiye yaptık ve şunu gördük; Covid19'a yönelik hiçbir şikayeti olmayan hastalarda yüzde 5 oranında PCR pozitifliğini saptadık. Bunların ancak yüzde 40'ında daha sonra hafif şikayetler gelişti, yüzde 60'lık bir kısmı o gün test yapmasak farkında dahi olmayacaktı. Bunun önemi ne? Toplumun herhangi bir kesiminde test yaptığınızda alacağınız oranı topluma yansıtabilirsiniz. PCR testi düşünüldüğünde 20 günde bir ortalama olarak toplumun 5'i bu hastalığı geçirdiğini varsaydık. Bu değerlendirme sonucunda en azından Kayseri için Ocak sonu itibariyle yüzde 70 olan sürü bağışıklığı sınırına ulaştığını gördük. Bunun anlamı, bundan sonra Kayseri'de belirgin bir pikin görülmeyeceğini düşündürüyor bu çalışma. Elbette bundan sonra vakalar görülecek, çünkü yüzde 70 sınırına kadar belli bir hızda devam etmez. Toplumdaki bağışıklık arttıkça vakaların hızı da azalır. Azalarak devam edecektir ama bu çalışmaya bakarak bir pik beklemiyoruz. Tabi ki bu çalışma toplumu yansıtıyor ama bu seçim anketi gibidir. Dar kesimde anket yaparsanız sonuçlar genel seçimdeki sonuçları yansıtmayabilir. Onun için her mahalleden belli bir oranda kişiyi almanız gerekmektedir. Yani örneklemeyi iyi yapmanız gerekir. Bizim bunu yapma şansımız olmadı, toplumda bir tarama yapmadık. Bize gelen hastalardan yaptık. Toplumun geneline baktığımız zaman hasta yaş grubu biraz yüksekti. Bu nedenle toplumu yansıtmadığı düşünülebilir ama en azından bu çalışma bize büyük ölçüde kitle bağışıklığının gerçekleştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşı tedbirleri bırakmamaları konusunda uyaran Prof. Dr. Yıldız; "Bu sadece bir çalışmanın sonucu. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. 'Sürü bağışıklığı edildi, bundan sonra hiçbir önleme gerek yok' yaklaşımı doğru değil. Çünkü bilinmeyen pek çok şey var. Bu virüs mutasyona uğrarsa hastalığı geçirenlerin tekrar geçirme riski var. İki doz aşı aldıktan sonra 'ben bu hastalıktan kurtuldum' yaklaşımı yanlış. Mutlaka tedbirlerimize uymamız gerekiyor" diye konuştu.

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