Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Aydın Efelerspor’u 20 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıkları Antalya’da kampa girerek sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri’yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, üçüncü hazırlık maçını oynadı. Hazırlık maçında Aydın Efelerspor ile karşılaşan SarıLacivertli takım, karşılaşmayı 20 kazanmasını bildi. Aydın Efelerspor karşısında Talasgücü Belediyespor'un gollerini Bilal Kılıç ve Doğancan Akkaya attı. Antalya kampında oynadığı üç hazırlık maçını da kazanan SarıLacivertliler 2 hazırlık maçı da oynayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.