KAY-SER A.Ş. 25. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAY-SER A.Ş. 25. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

İHA

KAY-SER A.Ş. 25. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul sonucu Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yönetim kurulu başkanlık görevine seçildi.
Genel kurul toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda KAYSER Yönetim Kurulu Başkanı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Serbest Bölge hissedarları katıldı.
Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Serbest Bölge’mizde 25. Olağan Genel Kurulu'na katıldık. KAYSER A.Ş. Hissedarlarının teveccühü ile Kayseri Serbest Bölgemizde, Yönetim Kurulu Başkanlık görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Yönetim kurulu üyelerimizle ve hissedarlarımızla birlikte inşallah Kayseri serbest bölgenin çok daha söz sahibi, çok daha nitelikli yatırımları çeken bir serbest bölge haline dönüşmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Hedef ve stratejiler koyacağız. Serbest Bölgenin gelir elde etmesi için çalışmalar yapacağız. Katma değeri yüksek, teknolojik altyapısı olan üretimler yapılması için çalışmalar başlatacağız. Özellikle yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların buraya gelmesi ile ilgili çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Yönetim kurulu üyelerine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Kuruluşundan günümüze kadar görev yapan ve emeği geçen herkese ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, birlikte çalışacağım yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum. Genel kurulumuz Kayseri’mize, sanayicilerimize ve ortaklarımıza hayırlı olsun. Ülkemizin üretim ve sanayi konusunda önünün açılması için her türlü desteği inşallah vereceğiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte, üretimin ve istihdamın temel taşlarından olan ‘Serbest Bölge’mize en iyi hizmetleri yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER 17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü
Foseptik açarken göçükte can verdi 
YEREL HABERLER Foseptik açarken göçükte can verdi 
Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında ...
Toyota’nın yeni hafif ticarisi ‘Proace City’ lansman özel fiyatları ile alıcılarını bekliyor
YEREL HABERLER Toyota’nın yeni hafif ticarisi ‘Proace City’ lansman ...
Grup Avenir’dan yeni ‘Gültepe 60’ projesi Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut: “Dövizdeki dalgalanmalara rağmen 2021 yılında projelerimize devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Grup Avenir’dan yeni ‘Gültepe 60’ projesi Grup Avenir ...
Kayseri'de yaşayan Gemerekliler hasret giderdi
YEREL HABERLER Kayseri'de yaşayan Gemerekliler hasret giderdi
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore ...
19 yaşındaki suç makinesi kovalamaca sonucu yakalandı 6 hırsızlık olayı şüphelisi genç yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 19 yaşındaki suç makinesi kovalamaca sonucu ...
Kooperatif, bir daireyi 5 kişiye satmış Kooperatif mağdurları: "Fakir fukaranın cebinden elinizi çekin"
YEREL HABERLER Kooperatif, bir daireyi 5 kişiye satmış Kooperatif ...
Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 77 yıllık sahra topu, aslına uygun restore ...
Cebeci'den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Cebeci'den Berat Kandili mesajı
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere ...
Büyükşehir, kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı
YEREL HABERLER Büyükşehir, kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı
Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu
YEREL HABERLER Koronavirüs organizasyoncuları da vurdu
Takla atan otomobilden sağ çıktı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden sağ çıktı
Bellona Kayseri’de 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi 2 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’de 12 oyuncunun sözleşmesi sona ...
Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor
Kayseri Emar Grup FK galibiyetli prova
YEREL HABERLER Kayseri Emar Grup FK galibiyetli prova
Bellona Kayseri 2067 sayı üretti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri 2067 sayı üretti
CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
YEREL HABERLER CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür ...
CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür dileme teklifini kabul etmedi
YEREL HABERLER CHP'lilere hakaretten yargılanan şehit babası, özür ...
124 oy alan Veli Altınkaya güven tazeledi
YEREL HABERLER 124 oy alan Veli Altınkaya güven tazeledi
Prof. Dr. Yıldız: "Yaptığımız çalışma büyük ölçüde kitle bağışıklığının gerçekleştiğini gösteriyor" Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız: "Vakalar azalarak devam edecektir ama bu çalışmaya bakarak bir pik beklemiyoruz"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldız: "Yaptığımız çalışma büyük ölçüde ...
Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi 4 Kayseri takımı 5.Grupta mücadele edecek
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig fikstürü çekildi 4 Kayseri takımı ...