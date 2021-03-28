Başkan Yalçın'dan Kütüphane Haftası Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mart ayının son Pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında bu haftanın öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında, kitap sevgisini artırmak ve kütüphanelerin gelişmesine katkı sağlamak açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Yaşadığımız yüzyıl bilgi çağıdır. Kitaplar da bilime, gelişime, aydınlanmaya giden yoldur. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır, düşünce dünyamızı derinleştirir, ufkumuzu açar. Kütüphaneler de bütün bunları bir araya getirip insanlara sunan en nezih ortamlardır.” değerlendirmesinde bulundu.

“7/24 KÜTÜPHANEMİZE YOĞUN TALEP”

Okumayı çok sevdiğini ve evinde yaklaşık 5 bin kitap bulunduğunu kaydeden Başkan Yalçın, mesajında Talas’a ilk kez donanımlı bir kütüphane kazandırdıklarına değinerek, “Talas Belediyesi olarak Kayseri’nin ilk 7 gün 24 saat açık kütüphanesini hizmete açtık. Şu anda koronavirüs salgını nedeniyle belirli saatlerde yararlanılan kütüphanemiz, başta öğrenciler ve akademisyenler olmak üzere her yaştan vatandaşa hizmet veriyor. Ayrıca görme engellilere yönelik bölümümüz de mevcut. Kısa süre öncesinde açılmasına rağmen kütüphanemiz yoğun ilgi görüyor. Bunun için ilçemizde yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Kiçiköy Mahallemizdeki Altıntepe Camii’nin alt katını yeniden düzenleyerek kütüphaneye çevirip vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın ayrıca mesajında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzaladıkları protokolle devraldıkları Gezici Kütüphane Aracı’nın da önümüzdeki günlerden itibaren başta kırsal mahalleler olmak üzere Talas’ın her bölgesine hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.

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