OSB Teknik Koleji evinde kaybetti OSB Teknik Koleji-Kalecik Belediyespor: 1-3

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji evinde oynadığı maçta Sigorta Shop Kaleci Belediyespor’a 31 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 21.haftasında evinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor’u konuk etti.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada 1. seti konuk ekip 1725 kazanarak 10 öne geçti. 2. Seti yine konuk ekip Sigorta Shop Kalecik Belediyespor 1025 kazanarak skoru 20 yaptı. 3. seti ev sahibi ekip Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2520 kazanarak skoru 21 yaptı. Son seti 1625 kazanan Sigorta Shop Kalecik Belediyespor sahadan 31’lık galibiyetle ayrıldı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji aldığı bu mağlubiyetle üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. TuruncuSiyahlılar sezonun son maçında deplasmanda Adam Voleybol takımı ile karşı karşıya gelecek.

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