Maglica ve Uğur Demirok ayrı çalıştı

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Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları devam eden Anton Maglica ve Uğur Demiok takımdan ayrı çalışmalara başladılar.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 32.haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarını günde tek antrenmanla sürdüren SarıKırmızılı takımda moraller yerinde. Sakatlıkları devam eden Hırvat forvet Anton Maglica ve stoper Uğur Demirok takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladılar. Her iki oyuncunun hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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