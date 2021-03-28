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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Akıllı Şehir Kayseri’ye yoğun ilgi

İHA

‘Akıllı Şehir Kayseri’ye yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı kapsamında akıllı şehirciliğe yönelik örnek uygulamaları ile kentin gelişmişlik düzeyini teknolojik yatırımlarla gösterirken, ‘Akıllı Şehir Kayseri’ mobil uygulaması yoğun ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları ile ulaşımdan kent bilgi sistemine, mobil haritadan kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda hizmet sunduğunu belirtti.
Kurumsal mobil uygulaması ‘Akıllı Şehir Kayseri’ ile akıllı şehir politikalarına dair daha kapsamlı bir yol izlediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 20202023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, Kayseri’nin de geleceğe yönelik yatırımlarında, akıllı şehir yaklaşımıyla projelere yön verdiklerini dile getirdi.
Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:
“Kentimiz için sürdürebilir yatırımlar düşünüyorsak eğer, önce “Akıllı Şehir” kavramını çok iyi anlamamız ve bunun üzerine planlar yapmamız gerekiyor. Çünkü şehirlerdeki kaynakların verimli olabilmesi için teknolojiyle doğrudan bağlantılı olması gerekiyor. Buradan da Akıllı Şehir kavramı çıkıyor. Biz bu durumu çok önemsiyoruz. Üst düzey gelişimin, bu şekilde sağlanacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal mobil uygulaması Akıllı Şehir Kayseri’den kent bilgi sistemine, mobil haritadan kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda bilgi alabiliyor ve mobil uygulamamızdaki “Ulaşım” menüsünden duraktan geçen otobüsler görülebiliyor ve otobüsün durağa ne zaman geleceği öğrenilebiliyor. Vatandaşlarımızın refahının yüksek olması ve rahat olmaları başlıca hedefimiz. Ayrıca mobil uygulamadaki “Kent Bilgi Sistemi” sayesinde en yakın hastane, eczane, benzin istasyonu, tarihi eserler, ücretsiz WiFi alanları, noterler, ATM’ler, camiler, okullar, otoparklar, bisiklet durakları, taksi durakları gibi önemli yerlere de ulaşabiliyorlar.”
Birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Büyükkılıç, mobil uygulama ile vatandaşların belediyenin yaptığı ve yapmakta olduğu projelere, düzenlenen kültür sanat etkinliklerine, haberlere de kolaylıkla erişilebildiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz haftalarda Ulaşım A.Ş. ile Bilgi İşlem ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlıkları ile bir toplantı düzenledik. Orada detaylı bilgiler verildi. İstişareler yapıldı. Şehrimizi geleceğe taşıyacak, tüm alanları çok önemsiyoruz ve titizlikle takip ediyoruz. Şehrimizde akıllı ulaşım sistemleri, kavşak tipleri, elektronik denetleme sistemleri, planlama yapılan kavşaklar, değişken mesaj sistemleri, akıllı sinyalizasyon kontrol yazılımı gibi çalışmaları da inceledik ve ulaşımda anlık takip ve denetim ile raporlar konusunda yapılanları dinledik. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki, “Akıllı Şehir Kayseri” mobil uygulaması aktif bir şekilde kullanılıyor. Mobil uygulamasından esnaflara yönelik birçok farkındalık ortaya çıkıyor. Odalara kayıtlı firmalara vatandaş güvenli bir şekilde ulaşacak ve aradığı hizmete kolayca erişebilecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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