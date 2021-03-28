Resimli pizzalar ilgi çekiyor



KAYSERİ'de pizza ustası Orhan Kahraman'ın (30) yaptığı resimli pizzalar görenlerin dikkatini çekiyor.Kayseri'de Orhan Kahraman ,Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'de bulunan dükkanda 10 yıldır pizza ustası olarak çalışıyor. Kahraman, 5 yıl önce ise pizzaların üzerine resim işlemeye başladı. Mozzarella peyniri kullandığı pizza hamurunun üzerine toz biber ile çeşitli portreler çizen Kahraman, hazırladığı pizzaları ile dikkat çekiyor. Pizza ustası Kahraman, bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi gibi birçok ünlü kişinin portresini pizza hamuruna işlediğini söyledi.Kahraman, "Resimli pizzada ise mozzarella peyniri kullanıyoruz. Daha üzerine fotoğrafı işliyoruz. Kişiye özel resimli yaş pasta varken şimdi de kişiye özel resimli pizza var. Özellikle doğum günü için resimli pizza çok tercih ediliyor. Resimli pizzaları yapmak için müşterilerin bir gün önceden bir resimle bizlere gelmesi yeter. Resimli pizzanın yapımı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Şu ana kadar 80'den fazla ünlü isim için resimli pizza çalışması yaptım. Umarım daha özel ve zor çalışmalarla rekor kırmak istiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Pizza hamurunun oluşturulmasından görüntüMozzarella peynirinin pizzaya serilmesiResimli görsellerin pizza üzerine yapılması Pizza ustası Orhan Kahraman ile röportajDiğer görüntülerSüre : 5.10 Boyut 578 MB HaberKamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST

2021-03-28 13:33:34



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