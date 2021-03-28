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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç, "Kütüphaneler şehri olma yolundayız"

İHA

Büyükkılıç, "Kütüphaneler şehri olma yolundayız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Projesi’ kapsamında büyük bir gayretle sürdürülen ‘kütüphaneler şehri’ olma yolunda kararlılığı 2021 yılında da devam edecek. Büyükkılıç, “Kütüphaneler şehri olma yolunda kararlıyız” dedi.
Türkiye’de en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında yer alan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi projeleri öncülüğünde ‘kütüphaneler şehri’ olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Kayseri, kadim kent ve zengin kültürü ile hemen her konuda öncü olmaya uygun şehirlerden biri olurken, bu niteliğine uygun projeler ortaya koyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi de şehrin ve gönüllerin doktoru Başkan Memduh Büyükkılıç liderliğinde şehri layık olduğu yere taşıyor.
150. YILDA 150 PROJE KAPSAMINDA BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN OLMAZSA OLMAZI KÜTÜPHANELER
Kütüphane Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, ‘olmazsa olmaz’ olarak nitelediği kütüphaneleri şehre kazandırma noktasında büyük gayret ve özveri gösterdiklerini, gerek şehir merkezinde, gerekse kırsalda kütüphane açılması ve tefrişatının sağlanması konusunda ya proje sahibi, ya da proje destekçisi olarak fırsat tanıdıklarını ifade etti.
ŞEHİR MERKEZİ, SEMT VE İLÇELERDE KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPILDI
Başkan Büyükkılıç, önem verdiği kütüphanelerin açılışını birer birer geçekleştirdiklerinin altını çizerek, “2020’de tarihi Meryem Ana Kilisesi’ni restore edilerek Şehir Kütüphanesi’ne dönüştürülmesinin yanı sıra Beyazşehir Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi açılırken, merkezde Büyükşehir’in açtığı kütüphane sayısı 7’ye çıkmış oldu. Sarız İlçe Kütüphanesi de tefrişatı yapılarak yeni adresine taşındı. Ayrıca merkez kütüphaneye ek okuma salonu yapılarak merkezin ihtiyacına cevap vermek amacıyla imkânlar genişletildi. Diğer taraftan Talas’ta hizmete açılan 7/24 Halk Kütüphanesi’ne de gereken bütün destekler verilirken öğrencilere, vatandaşlara okuma konusunda büyük katkı sağlandı” diye konuştu.
BİNLERCE KİŞİLİK OKUMA KAPASİTESİ, ON BİNLERCE KİTAP
Büyükkılıç, kütüphanelerde binlerce kişilik okuma kapasitesi ve onbinlerce kitap olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan merkez, semt ve ilçe kütüphanelerinde toplam, 2 bin 600 kişilik okuma kapasitesi, 100 bin 212 basılı kitap, 22 bin ekitap ve modern dekorasyon ile içerisinde okuyucuların kullanımına sunulmuş satranç takımları, sinema sistemleri, masaj koltukları, şifreli emanet dolapları, sesli kitap ünitesi gibi donanımları sayesinde şehrin öğrenci ve vatandaşlarına destek sağlıyor.”
AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR, ÇOCUKLARA ÖZGÜ KÜTÜPHANE
Kayseri’de kurulan kütüphaneler içerisinde çocuk okurlara özgü de kütüphaneler oluşturulmasını kararlaştırdıklarına da değinen Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak ‘ağaç yaşken eğilir’ prensibi ile çocukları yaşlarına uygun olarak okumaya alıştırmak ve teşvik etmek amacıyla bu projeyi de hayata geçirdik." Bu anlamda Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphanesi bünyesinde çocuk kütüphanesi oluşturuldu” dedi.
2021’DE DE YENİ KÜTÜPHANELER YOLDA
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı ve ilerleyen süreçte şehre kazandıracağı kütüphaneler de bulunduğunu, bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne İl Halk Kütüphanesi, çocuklara özgü Çocuk Kütüphanesi ve Akkışla ilçesine kütüphane yapımı 2021 yılı projeleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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