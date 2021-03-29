Talasgücü Belediyespor 4'de 4 yaptı

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Alibeyköyspor'u 20 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları Antalya’da kampa girerek sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri’yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, dördüncü hazırlık maçını oynadı. Hazırlık maçında Alibeyköyspor ile karşılaşan SarıLacivertli takım, karşılaşmayı 20 kazanmasını bildi. Alibeyköyspor karşısında Talasgücü Belediyespor'un gollerini Tugay Tiryaki ve Necati Önal attı. Antalya kampında oynadığı dört hazırlık maçını da kazanan SarıLacivertliler 1 hazırlık maçı da oynayacak.

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