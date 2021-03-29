Namağlup döndüler

2728 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara Mamak Spor Salonunda yapılan Türkiye Masa Tenisi Süper Lig 3. Etap müsabakalarında Kocasinan Belediyespor Bayan Masa Tenisi takımı yaptığı maçlarda rakiplerine şans tanımadı.
Süper Lig 3. Etap müsabakalarında 6 maç yapan Kocasinan Belediyespor Bayan Masa Tenisi takımı, Real Mardin, MTİ Elazığ, Adana Çukurova Üniversitesi ve DSİ İstanbul takımlarını 30, MTİ Adana ve Balıkesir Bu Piliç takımlarını 31 yenerek Kayseri’ye namağlup unvanla döndü.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kocasinan Belediyespor Bayan Masa Tenisi takımındaki Betül Nur Kahraman, Özge Yılmaz, Elif Duman ve Ayşe İzel Bilgiç ile antrenörleri Kemal Balım’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.