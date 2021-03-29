Spor A.Ş. sporcularından havuzda büyük başarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakalarında büyük başarı elde etti.

1112 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize müsabakaları 2728 Mart tarihleri arasında Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Yarışma sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından

Cansu Uçan 200 metre kurbağalama 1., 100 metre kurbağalama 1., 50 metre kurbalağama 1.

Beren Duru Aydın 100 metre kurbağalama 2., 50 metre kurbağalama 3.

Kerem Topçuhasanoğlu 100 metre kurbağalama 4. oldu.

Sporcular barajları geçerek bir üst tura katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.