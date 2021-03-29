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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de kalaycı ustası, baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor

DHA

Kayseri'de kalaycı ustası, baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor


KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Enver Türkmen (77), babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen yaşatmaya çalışıyor. Türkmen, "Develi'de 1979 yılında 36 usta bu işi yapıyordu. Şimdi sadece 2 usta kaldık. Maalesef bizden sonra bu işi yapacak usta bulunmuyor" dedi.
Develi ilçesinde yaşayan Enver Türkmen, çok küçük yaşlarda babasının yanında kalaycılık yapmaya başladı. Yıllar içinde ilçenin önemli ustalarından biri haline gelen Türkmen, bu işten kazandığı parayla 6 çocuk büyüttü. İlerleyen yaşına rağmen baba mesleğini yaşatmaya çalışan Türkmen, doğduğu yıl annesinin öldüğünü belirterek, "Annem vefat edince 1 yaşından itibaren babam bizi dükkana getirmeye başladı. Ben kalaycılık dükkanında gözümü açtım ve ömrüm burada geçti. Halen bu mesleğin içerisindeyim. Elimden geldiği kadar çalışmaya gayret ediyorum. 16 yaşına kadar babamın yanında çıraklık yaptım. 16 yaşımdan sonra Ankara'da kalaycılık yaptım. 3 sene sonra tekrar babamın yanına döndüm ve askerliğimi yaptıktan sonra aynı yerde çalışmaya devam ettim. Babam çalışırken bende severek çalışmaya geliyordum. Bu meslekte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Her zamanda mesleğimle övünürüm" dedi.
'2 KALAYCI USTASI KALDIK'
Kalaycılığın, unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer aldığını ifade eden Türkmen, "1979 yılında kalaycı ustası olarak Develi'de 36 usta bu işi yapıyordu. Şimdi sadece 2 kalaycı ustası kaldık. Bizden sonra bu işi yapacak usta bulunmuyor. Bu mesleğin son ustası olarak maalesef biz kaldık. Bu mesleği şimdi yapmak daha keyifli hale geldi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işlerimiz daha kolay hale geldi. Eskiden maddi olarak değeri çok fazla bilinmiyordu fakat şimdi emeğimizin karşılığını alır hale geldik. Şimdi çok fazla bu işi yapan usta olmadığı için rağbet fazla hale geldi. Rahmetli babamın nasihati ile ne zaman yürüyemez hale gelirsem o zaman bu mesleği bırakacağım" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
-Kalaycı ustasının yaptığı çalışmadan görüntü
-Enver Türkmen ile röportaj
-Genel detay
Süre:789 MB
Haber-Kamera:Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yusuf Mehmet BAŞKAL
2021-03-29 12:34:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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