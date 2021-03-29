ERÜ’de "7. Erciyes Pediatri Kış Kongresi" düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından "7. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi" gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı hakkında bilgiler verdi. ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin önemine dikkat çekti.

Düzenlenen kongrede başarılı bir bilgi paylaşımının yapılacağını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, “50 yılı aşkın süredir geleneği olan ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Tıp Fakültemizin önemli anabilim dallarından birisi olan tüm pediatri hocalarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitemiz araştırma üniversitesi olarak önemli bir yer edinmiş durumdadır. Bu önemli yer edinmemizde de özellikle pediatri anabilim dalımızın önemli bir görevi olduğunu ve halende araştırma üniversitesi kimliğimize katkı veren anabilim dallarından birisi olduğunu da belirtmek isterim” dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız da konuşmasında “7. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi hepimizin malumu olduğu üzere içerisinde bulunduğumuz pandemi şartları nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu önemli kongrenin ev sahibi olarak gönül isterdi ki, her yıl olduğu gibi bu yılda sizleri üniversitemizde misafir edelim, lakin yaşanılan bu süreçte sizler ile uzaktan da olsa bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktayız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kongre, akademik sunumlar ile devam etti.

Kongrede ayrıca ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Covid19 Aşısı Erciyes Üniversitesi Deneyimi”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova “Erişkin Aşılamasında Güncel Durum”, Bilim Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da “Çocuklar için Covid19 Aşıları ve Aşı Çalışmaları” konularında birer sunum gerçekleştirdiler.

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