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KTO’dan Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi Erkin Şahinöz: '’Kripto paraların dünyadaki değeri 1,775 Trilyon Dolar”

İHA

KTO’dan Kripto Paralar ve Blok Zincir Eğitimi Erkin Şahinöz: '’Kripto paraların dünyadaki değeri 1,775 Trilyon Dolar”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından online düzenlenen “Kripto Paralar ve Blok Zincir” konulu eğitim programında konuşan Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz, Kripto paraların dünyadaki değerinin 1,775 trilyon dolara yükseldiğini, 18 milyon 666 bin civarında ise bitcoin kullanıcısı olduğunu söyledi. Türkiye’nin nüfusa oranla en çok kripto para hesabı olan ülke olduğunu ifade eden Şahinöz, dolandırıcılığın arttığı kripto para konusunda bir mevzuata ihtiyaç olduğunu ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.
Kayseri Ticaret Odası eğitim faaliyetleri kapsamında bu kez de dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza giren ve kavram karmaşası en yüksek noktada olan Kripto paraların bilinmeyenlerini masaya yatırdı.
KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal’ın moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz katıldı.
“Kripto Paralar ve Blok Zincir” konulu eğitim programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, “Ticaret odası olarak eğitim faaliyetlerimize ilk seçildiğimiz günden bu yana olabildiğince hassasiyet gösteriyoruz. Kripto paralar, bugünlerde herkesin dilinde. Dünyada kripto para cüzdanı olanların sayısı milyonlarca insanı aştı. Kripto paralarla işlem yapanların, hatta alışverişte kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Yatırım yaparken nelere dikkat etmek lazım? Kripto para güvenli mi, nasıl fiyatlandırılıyor? Bu eğitim programımızda bunu konuşmak istedik. Konuşmacı olarak ta Stratejik Danışman Sayın Erkin Şahinöz’ü konuk ettik. 2 oturum halinde planladığımız eğitim programımızın ilkini bu hafta gerçekleştiriyoruz. 4 Nisan Pazar günüde ikinci oturumunu yapacağız. Katılımın yüksek olmasından dolayı oldukça memnunuz. Umarım programımızı katılanlara yön gösterici olur” diye konuştu.

“KAYSERİLİ İŞ ZEKASI, KRİPTO PARALARIN İŞ MODELLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK ONU DÜŞÜNÜR”
Online olarak düzenlenen programın konuşmacısı Erkin Şahinöz, sözlerine kripto paralar ve blok zinciri bilmeyenler için bir farkındalık oluşturmak amacında olduğunu; Kayserili iş insanlarının da önümüzdeki dönemlerde iş modellerine nasıl etki yapacağı konusuyla daha fazla ilgileneceklerini düşündüğünü söyleyerek başladı.
Kripto para ile blok zincir dünyasında kavram karmaşasının en üst noktada olduğunu belirten Şahinöz, “ Kavramlar hep İngilizce olarak aktarılıyor. Bu dünya hiçbir şekilde denetlenmiyor. Denetlenmediği için mevzuat yok, yazan çizen de okuyucuya çok fazla saygı göstermiyor. “ diye konuştu.

“BLOK ZİNCİR MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR”
Dünyadaki farklı şirketlerin artık kayıtlarını blok zinciri ile tutmaya başladıklarını anlatan Şahinöz, “Reel sektör blok zincir teknolojisini kullanmaya başlayacak. Blok zincir, maliyetleri düşürüyor. Maliyet düşmeden fiyatlama avantajı sağlamak ve pazarda pay kapmak mümkün değil. Dolayısıyla maliyeti düşüren her teknoloji öyle ya da böyle şekilde hayatımıza girecek. “ dedi.

“TÜRKİYE NÜFUSA ORANLA EN ÇOK KRİPTO PARA HESABI OLAN ÜLKE”
Türkiye'nin nüfusa oranla en çok kripto para alım satımı yapan ülkelerden biri olduğunu ifade eden Erkin Şahinöz, “Böyle bir gerçek var. Nedeni dışarıya iddia sitelerine para göndermek için. Türkiye gerçekten önde giden ülkelerden birisi.” diye konuştu.

“KRİPTO PARA DÜNYASINDA DOLANDIRICILIK ÇOK ARTTI”
Kripto para dünyasının içerisinde çok saadet zinciri olduğunu ve dolandırıcılığın arttığını anlatan Şahinöz, “Sermaye Piyasa Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hemen konunun içerisine girmesini istiyorum. Bu teknolojileri engellemek için değil, bu dünyada dolandırıcılıklara mani olmak için, bir mevzuata ihtiyaç var. Bu durumun önüne geçilmesi gerek” dedi.
Şahinöz, kripto para ile bir aracı olmadan değer transferi, para transferleri yapılabildiğini, bununda önemli bir konu olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Zamanın değiştiğini bir örnekle aktarmaya çalışan Şahinöz, "Britannica ansiklopedisini yazan kaç kişi düşündünüz mü? 4 bin kişi içerik üretiyordu. Wikipedia'da ise herkes içerik yazabiliyor, 29 milyon kişi bilgi girebiliyor. Wikipedia herkese açık ve değiştirilebilir. Açık inovasyonun dibi burası." diye konuştu.

“HER KRİPTO PARANIN AYRI BİR HİKAYESİ VAR, HEPSİNİN YOĞURT YİYİŞİ FARKLI”
Dünyada 8 bin 967 kripto para olduğunu belirten Şahinöz, ilerleyen yıllarda bu rakamın artacağını, var olan bazı coinlerinde ortadan kaybolacağını kaydetti.

“BLOK ZİNCİR BİR KAYIT DEFTERİ”
Blok zincirin bir kayıt defteri olduğunu ifade eden Şahinöz, “Kripto paralarınızın, sağlık kayıtlarınızın, şirketinizin tedarik zincirindeki işlemlerinin kayıtlarını da tutabilirsiniz. Ne isterseniz onun kayıtlarını tutabilirsiniz. Farklı bir kayıt tutma şekli. Dünya oraya doğru gidiyor. Burada iyi düşünmek lazım” ifadelerini kullandı.

“18 MİLYON 666 BİN BİN CİVARINDA BİTCOİN KULLANISI VAR”
Hayata geçen ilk kripto para olan Bitcoin'in bir değişim aracından çok tasarruf aracı olduğunu anlatan Şahinöz, 18 milyon 666 bin civarında Bitcoin kullanıcısı olduğunu , piyasa değerinin yüzde 60’a ulaştığını anlattı.

“BİTCOİN, KRİPTO PARA DÜNYASININ REZERV PARASIDIR”
Kripto paranın dünyadaki değerinin 1, 775 trilyon dolara ulaştığına değinen Şahinöz, kripto paraların Bitcoin ve altcoin olarak ikiye ayrıldığını söyledi.
Şahinöz sözlerini söyle sürdürdü :
“Bitcoin dışındaki herşey alt coindir. Altcoinler uyuyan devlerdir. Ama burada bir itibarsızlaştırma var. Bitcoin 2009 yılında çıktı. Şuan 12 yaşında. Arz çok önemli. Arzı artıyor. Bitcoin kripto paranın altını. Litecoin ise kripto paranın gümüşüdür. Her bir kripto paranın kaydı tutuluyor. Buna blok zincir deniliyor, kayıt defteri oluyor. Kripto paralarda şifremi kaybettim yeni şifre alabilir miyim? Diyebileceğiniz bir yer yok. Üzerine su için. Ama kripto paraların bakiyesi yok olmaz. Güvenli olduğunu düşündüğünüz yerlere yatırım yapın. Ben borsada kripto paralarımı şahsi cüzdanıma çektim. Alyatçıysanız borsadan kripto paralarınızı çekin. “
3 bölüm halinde yaklaşık 3 saat boyunca kripto paralar ve blok zincir konusunda bilgiler veren Şahinöz, programda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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