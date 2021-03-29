Kayserispor'un Göztepe mesaisi sürüyor 

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 bin 634 rakımda yapılan Zirve Kafe hizmete girdi

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -SPOR Toto Süper Lig´in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, şut ve çift kale maç yaptı. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-29 17:43:08



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