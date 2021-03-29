Aytemiz Alanyaspor, Kayseri´den iki genç ismi kadrosuna kattı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Kayseri´de faaliyet gösteren Mustafa Uğur Futbol Akademisi sporcusu Eren Akin (11) ve Enes Tulgay (13) ile anlaşma sağladı.

Futbola Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nde başlayan sol açık ve forvet arkası mevkinde oynayan Eren Akin ile sol açık mevkiinde koşturan Enes Tulgay, 1 yıl süren transfer sürecinin ardından kendilerini Aytemiz Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Eren Akin ile Enes Tulgay'ın Aytemiz Alanyaspor'a transferi hakkında konuşan Mustafa Uğur Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Zeki Akparlar, "Türk futboluna 2 yıldız adayı daha kazandırdık. Kayserimizin gençlerini yetiştirmeye, Türk futboluna kazandırmaya, ülke futboluna katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nde yıldız oyuncular çıkarmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Futbolcu yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-29 18:02:12



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