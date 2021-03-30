Şinasi Acar yine başkan

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Türkiye Saha Komiserleri derneği Kayseri şubesi genel kurulu yapıldı. Saha Komiserleri derneğinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Şinasi Acar yeniden Başkan oldu.

9.kez gerçekleştirilen genel kurulda Şinasi Açar, İlyas Öksüz, Mustafa Koçyiğit, Mehmet Tokgönül, Nihat Akşit yönetim kurulunu oluşturdu. Saha Komiserleri Derneği Kayseri şubesinde Hamit Şen, Veysel Yalçın, Menderes Sefa Civek, Mustafa Turan Akgül ve Şevki Turhal yedek üyeler oldu.

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