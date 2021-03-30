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‘Çok Yüksek Riskli İl’ olan Kayseri’de yeni Hıfzıssıhha kararları Kayseri’de kaldırılan Cumartesi kısıtlamaları geri geldi

İHA

‘Çok Yüksek Riskli İl’ olan Kayseri’de yeni Hıfzıssıhha kararları Kayseri’de kaldırılan Cumartesi kısıtlamaları geri geldi

Koronavirüs değerlendirmeleri kapsamında yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ‘Çok Yüksek Riskli İl’ olan Kayseri’de yeni kısıtlama kararları alındı.
Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni değişiklikler ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
“Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimizin risk grubu Çok Yüksek Riskli İl olarak değiştirilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesiyle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Hafta içi günlerde 21.00 05.00 saatleri arasında İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecektir. İlimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır. Belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir. Yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00 19.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceklerdir ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecektir. Yeme içme yerleri 19:00 21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.00 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesiyle belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde İçişleri Bakanlığı’nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir. İlimizde bu hafta sonu (34 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacaktır. Halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler; girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.0019.00 saatleri arasında çalışabilecektir. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.0019.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceklerdir. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesiyle temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilecektir. Salgının seyrini etkileyen (olumlu olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmalar aksaklığa meydan verilmeden sürdürülecektir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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