İki kardeş 60 yıldır omuz omuza terzilik yapıyor



Melih KAMIŞ/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Mahir Solak (85) ve Hikmet Solak (79) kardeşler, 60 yıldır aynı dükkanda omuz omuza terzilik yaparak, geçimlerini sağlıyor.

Develi'de oturan Mahir Solak, 14 yaşında terzi dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Bir kaç yıl sonra aynı dükkanda kardeşi Hikmet Solak da çırak oldu. İki kardeş 11 yıl sonra kendi dükkanlarını açtı. Solak kardeşler, 60 yıldır ilçedeki terzi dükkanında omuz omuza çalışarak, geçimlerini sağlıyor. İki kardeş, ilerleyen yaşlarına rağmen sabahın erken saatinde açtıkları dükkanda geç saatlere kadar çalışarak, mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.

4 çocuk babası Mahir Solak, ilkokuldan sonra 14 yaşında ustasının yanında işe başladığını anlatarak, "5 yıl ücret almadan çıraklık yaptım. Sadece aldığımız bahşişler bizim maaşımız oluyordu. 60 yıldır da kardeşimle aynı dükkandayız. Terzilik hata kabul etmeyen bir meslek. Bu meslek artık fabrikasyon üretime döndü. 30 kalfamız vardı ve onlar da işi bıraktı. Bu meslek artık geçindirmiyor. Eskiden kumaş satan esnaflar vardı, artık bu kalmadı" dedi.

Hikmet Solak ise, "Bu mesleğe ağabeyimin yanında başladım. Okula gidemediğim için bu işi öğrendim. Askerden geldikten sonra ağabeyim de ustasından ayrılmıştı ve birlik olup bu dükkanı açtık. Terzilik mesleği eskiden çok iyi bir meslekti. Eskiden fabrika ürünü olmadığı için kıymetliydi. Artık bitmiş bir meslek diyebilirim. Terzilik mesleğinde çırak yetişmiyor. Bu durum beni çok üzüyor. Rahatsızlığım olduğu için çok fazla yapacak durumum kalmadı. Ağabeyimle çalışmak çok güzel bir duyguydu. Birbirimize karşı hep saygılı olduk. O bana tarifini verdi. O bana sorduysa ben bildiklerimi söyledim. Ben ve ağabeyim güzel yıllar geçirdik, bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ

2021-03-30 11:23:33



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