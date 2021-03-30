Başkan Büyükkılıç ORAN Kalkınma Ajansı toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın mart yönetim kurulu toplantısına katıldı. Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan ve aynı zamanda ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi de olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alındı ve yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.