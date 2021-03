Başkan Büyükkılıç ile Büyükşehir'de iki yıl

Göreve geldiği günden bu yana tam 2 yılı geride bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen mazerete sığınmadan bu süre içerisinde şehrin çehresini değiştirecek, cazibe merkezi olacak birbirinden önemli projelere imza atarak, Kayseri’nin vizyonuna vizyon kattı.

1993’te aktif siyasete başlayan, il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Büyükkılıç, göreve başladığı günden bu yana geçen 2 yılda birbirinden önemli projelere imza attı. Büyükkılıç, “Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet” anlayışıyla mesai kavramı gözetmeden uyum kültürü içerisinde, yaklaşık 1.5 milyon nüfusa sahip Kayseri halkını kucaklayan anlayış içerisinde görevini sürdürüyor.

BÜYÜKKILIÇ’IN 150. YILDA 150 PROJE SÖZÜ BİR BİR HAYATA GEÇİYOR

Başkan Büyükkılıç, seçim beyannamesinde kamuoyu ile paylaştığı 150. yılda 150 projeden 49’unu tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunarken, 70 projeyle ilgili de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükkılıç, vizyon projelerin yanı sıra kültür, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal, yerel kalkınma, ulaşım, yeşil, kentsel yenileme ve ilçe projeleri başlıkları altındaki 150 proje sözünü bir bir yerine getiriyor.

VİZYON PROJELER KAYSERİ’Yİ CAZİBE MERKEZİ YAPACAK

Vizyon projelerden olan 1 milyon 260 bin metrekarelik Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak olan çok fonksiyonlu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin yapımına başlanırken, yine vizyon projelerden Suriçi Kentsel Düzenleme Projesi çalışmaları da devam ediyor. Yapım çalışmalarına başlanan yeni raylı sistem projeleri Belsin Anafartarlar ile Talas Anayurt hatları da vizyon projeler arasında yer alırken, Kapadokya Ekspresi projesi için Büyükkılıç’ın Ankara temasları sürüyor.

DOKTOR BAŞKANI İLE KAYSERİ ÖNEMLİ PROJELERLE ÖNCÜ OLUYOR

Başkan Büyükkılıç, vizyon projelerin yanı sıra şehrin kimliğine, dokusuna ve ihtiyaçlarına uygun önemli projeleri de hayata geçirerek öncü oluyor. Bunlar içerisinde sağlık turizmi konusunda ciddi bir potansiyele sahip Kayseri’de, doktor Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Sağlık Turizmi Çalıştayı yapılırken, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (USHAŞ) İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü bürosunun Kayseri’de açması sağlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘www.healthtourismkayseri.com/tr’ adlı sağlık turizmi web sitesi de oluşturuldu.

BÜYÜKŞEHİR’İN ÇALIŞKAN BAŞKANI VE EKİBİ HİZMETE DEVAM EDİYOR

Büyükkılıç, iki yıllık başkanlık döneminde gençlere verdiği önemin bir göstergesi olan gençlik meclisini kurdu, şehrin estetiği konusunda kent estetiği ekibi birimi açtı ve kent konseyini kurdu. Bu süreçte yaşlı bakımevi ve engelsiz çocuk evleri de hizmete açılırken, okullara spor malzemesi desteği yapıldı ve üniversite öğrencilerine çamaşır yıkama merkezi açıldı. Başkan Büyükkılıç, projelerinde ticari hayatı da düşünerek ‘e38 web sitesi’ oluşturdu. Büyükkılıç, spor ve turizm alanında şehrin turizm lokomotifi olan Erciyes’e ‘Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ kurarak sporun ve sporcunun yanında yer aldı. Diğer taraftan açık buz pateni pisti inşa ederek kış sporu severlerin kullanımına sundu. Kültür çalışmaları kapsamında Büyükkılıç, pek çok festivalin düzenlenmesine öncü olurken, şehre ‘Kayseri Şehir Tiyatrosu Topluluğu’ kazandırdı ve ayrıca girişimleri ile devlet tiyatrosunu Kayseri’ye getirdi. Kültür projeleri içerisinde en önemli başlıklardan olan paleontoloji ve fosil müzesinin çalışmaları da tamamlanarak yapımına başlanıyor. Büyükkılıç, projelerinde ilçeleri de ihmal etmedi; spor sahaları, amatör spor kulüplerine malzeme desteği, tarım ve hayvancılık destekleri, yol ve parke yapımı, mezarlık düzenlemeleri gibi çalışmaları yaptı. Büyükkılıç’ın diğer projeleri ve çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

16 İLÇEYE 140 KEZ “DOLU DOLU” ZİYARET

Kayseri’nin birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri olan 16 ilçeyi adeta bağrına basarak, ilçe sakinlerinin istekleri ile bizzat yüz yüze görüşüp dinleyen Başkan Büyükkılıç, 2 yıl içerisinde 16 ilçeyi 140 kez ziyaret etti. 16 ilçeye birbirinden önemli proje ve hizmetler kazandıran Büyükkılıç, ziyaretlerinde belediye başkanları, esnaflar ve vatandaşlarla buluşup gönül almanın yanı sıra ilçelerdeki kaymakamlık, milli eğitim gibi birçok kurumlarla da tek tek istişare toplantıları gerçekleştirdi. Kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, sosyal tesislerden, sıcak asfalt, yol yapım ve tarımsal faaliyetlere kadar ilçelerde dokunmadık alan bırakmayan Dr. Memduh Büyükkılıç birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.

BÜYÜKKILIÇ’IN ÖNEM VERDİĞİ KONULARDAN BİRİSİ DE ‘TASARRUF’

Büyükkılıç’ın başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerinde, ana başlıklardan birisi de ‘tasarruf’ oldu. Göreve geldikleri günden itibaren tasarrufu da adeta yatırım konusu şeklinde gören bir anlayışla hareket ederek her konuda israftan kaçınmaya gayret gösteren Büyükkılıç, göreve geldikleri süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı’nın enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesi doğrultusunda da ilgili birimler aracılığı ile bir dizi çalışma yapıldığını belirtti. Büyükkılıç, gerek Büyükşehir bünyesinde gerekse kent genelinde enerji, su, bitkisel atık ile zaman tasarrufu konularında hassasiyet gösteren çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR, TEKNOLOJİNİN TÜM İMKÂNLARINDAN FAYDALANIYOR

Teknolojinin tüm imkânlarından faydalanan bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren ve 20202023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, “Akıllı Şehir Kayseri” ile akıllı şehir politikalarına dair daha kapsamlı bir yol izleyen Başkan Büyükkılıç, trafikten sağlığa, kent güvenliğinden estetiğine ve kent bilgi sisteminden mobil haritalarına kadar birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar ile vatandaşların refahının yüksek olması için çalışılırken, “Akıllı Şehir Kayseri” mobil uygulaması ile en yakın hastane, eczane, benzin istasyonu, tarihi eserler, ücretsiz WiFi alanları, noterler, ATM’ler, camiler, okullar, otoparklar, bisiklet durakları, taksi durakları gibi önemli yerlere de ulaşılabiliyor. Ayrıca mobil uygulama ile vatandaşlar, belediyenin yaptığı ve yapmakta olduğu projelere, düzenlenen kültür sanat etkinliklerine, haberlere de kolaylıkla erişilebiliyorlar.

BÜYÜKKILIÇ’IN UNESCO KARARLILIĞINA KAYSERİ MUTFAĞI DA EKLENDİ

Büyükkılıç, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri’nin önemli bir tarih mirası olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kültepe Kaniş Karum’un gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak gereken bütün destekleri verirken, Kayseri’yi gastronomi alanında da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Üretici Şehirler Ağı’na dâhil edebilmek için girişimlerini hızlandırdı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, PANDEMİDE DOKTOR OLARAK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Koronavirüs salgınının ülkede 11 Mart 2020’de görülmesinin ardından bir doktor olarak adeta elini taşın altına koyan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda maske ve dezenfektan üretiminden ulaşıma, sosyal aktivitelerden eğitime kadar birçok çalışma yapıp, bulaş riskini en aza indirmek için Türkiye’de örnek olan uygulamalara imza attı. Pandeminin yoğun olduğu dönemde bir ay boyunca ayakta yolcu alınmaması talimatı vererek, virüsün bulaş riskini en aza indiren Büyükkılıç, yoğunluğa göre otobüs sayısını arttırdı, yeni otobüsler alarak ulaşım hizmetlerini geliştirdi. KAYMEK’e talimat veren Büyükkılıç, 20 Mart 2020’de maske üretimine başlandı ve 1 milyon 500 bin adeti geçkin maske üretildi. 1 milyon 500 bin de tedarik edilerek, 3 milyonu aşkın maske vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Bu süreçte Büyükkılıç’ın talimatları sonrası 41 bin litre el dezenfektanı, 70 bin litre klor bazlı ortam dezenfektanı ve 12 bin litre limon ve çam kolonya üretimi gerçekleştiren KASKİ, 4 bin adet KASKİ hijyen seti dağıtırken, 250 bin adet hazır paket su üretip, hastanede yatan ve yurtlarda kalan hastalara ücretsiz dağıttı. Büyükkılıç, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında oldu, filyasyon çalışmalarında sağlık ekiplerine ilk etapta 63 araç ve 84 personel ekip ile destek verdi. İkinci etapta ise yine 24 yeni araç ile 24 personel desteği yaptı. Filyasyon ekiplerine bugüne kadar sağlanan desteğin maliyeti 4 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca pandemi sürecinde gelir kaybı yaşayan esnafa 6 milyon TL’yi aşkın destek verdi.

“ŞEHRİN TÜM KONULARINI SAHİPLENİYOR”

Başkan Büyükkılıç, görevde bulunduğu 2 yıl içerisinde şehrin tüm konuları ile de yakından ilgilenmesiyle dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü ile gerek yerel yönetimler gerekse bürokrasi kanadının tamamını kucaklayarak şehrin gelişimi açısından önemli görülen tüm çalışmaların içerisinde yer aldı.

Kimi zaman yeni bir Tıp Fakültesi kurulmasına yönelik çalışmalarda en ön safta yer alırken kimi zamanda üniversitelerin tüm konularına destek verdi, yeni kurulacak fakültelerin yapım işlerinde de belediye imkanlarını seferber etti.

“MESAİ KAVRAMI GÖZETMEDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeki 2 yılı değerlendirirken, Kayseri'yi her zaman olumlu yönleriyle gündeme taşıma gayretinde olmaya devam edeceklerini belirterek, “Geçtiğimiz iki yıl içerisinde ulaşımdan alt yapıya, kültür sanattan eğitime, tarımdan hayvancılığa ve spora kadar birçok fiziki ve sosyal proje ile hizmetleri halkımızla buluşturduk. İnsanlarımızın konforunu sağlamak ve şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon insana daha iyi hizmet vermek için mesai kavramı gözetmeden gece gündüz çalışmalarımız sürecek. Elhamdülillah imkanlarımız da var, kaynağımız da var, bütçemiz de var, dua edenlerimiz de var, sahip çıkanlarımız da var” diye konuştu.

Sağlık personellerine pandemi sürecinde yanlarında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Büyükkılıç, “Dünyada etkisini sürdüren salgında sağlık ordumuza ne kadar teşekkür etsek, destek versek az olur, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık personellerimize çok şey borçluyuz. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, “Allah bizleri siz Kayserili hemşerilerimize layık kılsın. Bu şehre ve insanlarına dökeceğimiz çok alın terimiz var. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın” diyerek sözlerini tamamladı.

