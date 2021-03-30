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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

DHA

Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı


KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 18 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 89 polisle 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'yağma', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yaralama' suçlarından aranan 15 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-Adliyeye sevk edilen zanlılardan görüntü
-Genel detay
Süre:288 MB
Haber-Kamera:Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-03-30 13:08:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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