FETÖ/PDY’ye üyelikten ve yardımdan yargılanan 2 sanığa toplam 8 yıl 9 ay hapis

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Kayseri’de Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan ve yardım etmekten yargılanan 2 sanığa, ayrı ayrı görülen duruşmalarda toplamda 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Yasemin Ş.ve Muhammed İ. hazır bulunurken, sanık avukatları da duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar savunmalarında, üzerlerine atılı olan suçları işlemediklerini, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yasemin Ş.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık Muhammed İ. hakkında ise, ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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