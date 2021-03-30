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Şehmus Günaydın: “Aşılandık diye de temizlik, maske ve mesafe konusunda taviz vermememiz lazım” Memduh Büyükkılıç: “Bundan sonra daha dikkatli davranacağız ve tedbiri elden bırakmayacağız”

İHA

Şehmus Günaydın: “Aşılandık diye de temizlik, maske ve mesafe konusunda taviz vermememiz lazım” Memduh Büyükkılıç: “Bundan sonra daha dikkatli davranacağız ve tedbiri elden bırakmayacağız”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Aşılandık diye de temizlik, maske ve mesafe konusunda taviz vermememiz lazım” dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu. Kayseri’de vaka sayılarında artış yaşandığını kaydeden Vali Günaydın, “Dünden itibaren pandemiyle mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artıyor. Burada bizlere düşen bireysel tedbirlerimizi ön plana çıkartarak gerekmedikçe özellikle ev ziyaretlerini yapmayalım. Misafir kabul etmeyelim. Bu bizim için çok önemli. Çünkü iş yerlerimizi açtık. Bizim arzumuz ve isteğimiz bunların bir daha kapanmamasıdır. Sürekli açık kalması ve orada çalışan esnafımızın işini kesintisiz devam ettirmesidir. Bizim temel amacımız ve gayemiz budur. Burada hepimize düşen görevler var. Eğer bunu istiyorsak, arzuluyorsak, esnafımızın kesintiye uğramamasını istiyorsak onlara destek olalım, onlara katkı verelim. Bizler kalabalık ortamlara girmeyelim. Temizlik, maske ve mesafe konusunda da özellikle hassasiyetimizi devam ettirelim” ifadelerini kullandı.
“Aşılandık diye de temizlik, maske ve mesafe konusunda taviz vermememiz lazım” diyen Günaydın, “ Artık Cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bizler cumartesi ve pazarda üretimin kesintiye uğramaması için, ticari faaliyetlerimizin devam etmesi için bazı meslek gruplarına muafiyet getirdik ve bunlara belge düzenledik. Ne yazık ki, bazı vatandaşlarımızın kendilerine verilen bu imkanı farklı kullandıklarını ve işler gereği kullanmadıklarını gördük. Buradan sesleniyorum. Lütfen bizler pandemi ile mücadele de vaka sayılarını düşürdükçe bizim kazanımlarımız artacak. Tam tersine vaka sayıları yükseldikçe de kazanımlarımız azalacak. Tercih bizim. Her şey bizim elimizde. Bu konuda biraz daha hassasiyet gösterelim. Çalışmalarımız devam ediyor. Hedef kitlemizin önemli bir kısmını aşıladık. Bunları tamamladığımız zaman pandemi ile mücadelede önemli bir aşamayı geçmiş olacağız. Aşılandık diye de temizlik, maske ve mesafe konusunda taviz vermememiz lazım. Burada hassasiyeti ve kararlılığı sürekli kılmamız ve davranışlarımızla örnek olmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Bundan sonra daha dikkatli davranacağız ve tedbiri elden bırakmayacağız”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “İstemesek de vaka sayısında bir artışın olduğunu hep beraber görüyoruz. Demek ki bundan sonra daha dikkatli davranacağız ve tedbiri elden bırakmayacağız. Hem kendimizi hem de şehrimizi koruyacağız. Vaka sayısındaki artışlar ile sürecin devam ettiğini ve hatta bir miktar kazanımlarımızı kaybettiğimizi görüyorum. Bunlarda içimize sinmiyor, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Maalesef cumartesi günü de eklendi. İnşallah bunları da aşarız. Sağlık çalışanlarımıza haziran ayı sonuna kadar toplu ulaşımda ücretsiz hizmet vermeyi devam ettireceğimizi duyuruyorum. Fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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