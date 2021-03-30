TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari güven tazeledi



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi´nin Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Oktay Ensari güven tazeledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti lokalinde gerçekleşen genel kurulda, divan başkanlığını Üstün Tuncer, katip üyeliklerini ise Süleyman Keskin ve Metin Kösedağ yaptı. Genel kurulda yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları okunarak kabul edilmesinden sonra yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Mevcut başkan Oktay Ensari, üyelerin hazır bulunduğu Genel Kurulda oy birliğiyle güven tazeledi. TSYD üyesi olan ve vefat eden Mahmut Sabah ve Mehmet Tuna´yı unutmayan Ensari, 3 yıllık görev sürecinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir´in başarı dileğinde bulunduğunu belirten Ensari, tüzük değişikliğine dikkat çekerek, TSYD´ye üye olma şartlarının değiştiğini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-30 15:05:33



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