Kayserispor, ligin 30´uncu maçına 6´ncı teknik direktörle çıkacak



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Hes Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30´uncu hafta maçına 6´ncı teknik direktörle çıkacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin en çok teknik direktör değiştiren takımlarından biri oldu. Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, genç teknik adamla çıktığı 6 maçın 2´sini kazanırken, 4´ünü yenilgiyle tamamladı. Bayram Bektaş ile yollarını ayırdıktan sonra 1 maça yardımcısı Ömer Faruk Mahir ile çıkan Kayserispor, Atakaş Hatayspor´a karşı evinde oynadığı bu maçı 1-0 kaybetti. Ligin 7´nci haftasında anlaşmaya varılan deneyimli teknik direktör Samet Aybaba ile 8 maça çıkan Kayseri ekibi bu mücadelelerin 4´ünden beraberlik elde ederken, 4´ünü de kaybetti. Aybaba´nın görevden ayrılmasının ardından alt yapı koordinatörü Uğur Kulaksız yönetiminde 2 maça çıkan sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri kazandı. Kayseri temsilcisi, Uğur Kulaksız´dan görevi devralan Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile ise 8 maça çıktı. Kayserispor, Petrescu yönetiminde bu mücadelelerden 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti. Petrescu ile yollar ayrıldıktan sonra takım Uğur Kulaksız yönetiminde 4 maça daha çıktı. Bu karşılaşmalardan ikisini kazanan sarı-kırmızılılar iki maçı da kaybetti. Bu hafta sonu 30´uncu maçını Göztepe ile oynayacak olan Hes Kablo Kayserispor´da yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu takımın başında olacak. Kayseri temsilcisi, 31 puanla 16´ncı sırada bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-03-30 17:41:15



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